Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a anuntat, marti, ca a fost finalizata operatiunea vamala a containerelor care formeaza spitalul mobil ce va functiona ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase, unitate medicala zonala pentru Covid-19. ‘Urmare a cererii ADI Euronest din data de…

- Acesta este raspunsul pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a furnizat urmare a solicitarii Newsweek Romania de a clarifica motivele pentru care componentele spitalului stau nedescarcate in tiruri, in localitatea Letcani, din apropierea municipiului Iasi. Pe 21 aprilie a.c., lunii aprilie a.c.,…

- Tyler Vilus, un tanar francez convertit la islam, care a luptat in Siria alaturi de gruparea Stat Islamic, a fost condamnat, vineri, la Paris, la 30 de ani de inchisoare pentru crime comise in perioada 2013 - 2015, informeaza AFP, citata de Agerpres.Tyler Vilus, in varsta de 30 de ani, a fost arestat…

- Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat deschiderea acreditivului bancar pentru inceperea platilor catre furnizorul din Turcia al spitalului mobil. El a dat vina pe perioadele de carantina impuse in Turcia, dar si pe "unele persoane" care au incercat sa se interpuna intre Euronest/CJ…

- O masina in care se aflau mai multe persoane a fost surprinsa de viitura, luni seara, pe DN 29 A, in judetul Botosani. Pompierii intervin pentru salvarea persoanelor. Drumul este complet blocat in zona localitatii Rediu.

- O masina in care se aflau mai multe persoane a fost surprinsa de viitura, luni seara, pe DN 29 A, in judetul Botosani. Pompierii intervin pentru salvarea persoanelor. Drumul este complet blocat in zona localitatii Rediu.

- Ziarul Unirea FOTO| PRAPAD la Sasciori dupa furtuna de sambata: Drumul spre Dumbrava distrus de ape PRAPAD la Sasciori dupa furtuna de sambata. Drumul spre Dumbrava a fost distrus de ape, iar aluviunile au blocat accesul. Ploaia torențiala și furtuna de sambata din județul Alba au provpocat pagube insemnate…

- Cele 102 module care compun spitalul mobil achizitionat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest inca nu au plecat din Turcia, desi termenul pana la care trebuiau sa ajunga la Iasi expira astazi, 19 mai. Un comunicat al asociatiei a explicat ieri ca de vina pentru intarziere este instituirea…