Stiri pe aceeasi tema

- Deliberativul județean va aproba in ședința ordinara de luna aceasta depunerea in vederea finanațarii prin Planul Național de Redresare și Reziliența a proiectului „Renovarea energetica a Spitalului Județean de Urgența “Sf. Ioan cel Nou” Suceava”. Așa cum a declarat președintele Consiliului Județean,…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat, astazi, o hotarare in urma careia administrația județeana va depune un proiect in valoare de 3,4 milioane de euro pentru dotarea Spitalului Județean Suceava cu echipamente de ultima generație pentru depistarea și reducerea infecțiilor nosocomiale. Președintele ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in cursul zilei de astazi la sediul instituției pe care o conduce a fost semnat protocolul de colaborare intre Universitatea Ștefan cel Mare și Spitalul Județean de Urgența pentru transformarea acestei unitați in spital clinic.…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat ca CJ Suceava a semnat un contract de mare insemnatate pentru pacienții care apeleaza la serviciile Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava , Creșterea siguranței pacienților Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan…

- Primul ministru Nicolae Ciuca aflat miercuri in vizita la Centrul de radioterapie construit in incinta Spitalului Vechi din Suceava și-a afirmat sprijninul pentru președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, in vederea realizarii pavilioanelor pentru oncologie, pediatrie și boli infecțioase…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat vizita in Suceava, saptamana viitoare, joi, 18 august 2022, a Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice, Cseke Attila, care vine cu cateva vești foarte bune pentru suceveni. Ministrul va vizita doua lucrari ale Consiliului Județean…

- Noile echipamente achiziționate de Primaria Siret printr-un proiect european pentru Spitalul Orașenesc din localitate sunt deja puse in funcțiune și sunt utilizate de cadrele medicale pentru diagnosticarea și tratarea persoanelor care apeleaza la serviciile medicale din Siret, a anunțat primarul Adrian…

- Municipiul Radauți primește prin Programul de Investiții ”Anghel Saligny” suma de 6,1 milioane de lei pentru modernizari de strazi și extinderea sistemului de alimentare cu apa, a anunțat primarul Bogdan Loghin. ”Experiența și valoarea in viața și in politica se dovedesc și se dobandesc in timp! Ma…