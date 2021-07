Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, care a obtinut recent un premiu international pentru rapiditatea si calitatea ingrijirii pacientilor cu accidente vasculare cerebrale (AVC), a demarat o campanie de informare a populatiei cu privire la prevenirea acestei boli cerebrovasculare.…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a fost premiat de catre organizatia internationala ESO Angels si Societatea Europeana de Stroke pentru rapiditatea si calitatea ingrijirii pacientilor cu accidente vasculare cerebrale (AVC). Potrivit conducerii institutiei, doar 11 dintre cele 40…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, considera ca ideea testarii periodice, din bani proprii, a cadrelor medicale nevaccinate anti-COVID-19, lansata recent de ministrul Sanatatii, este „exagerata”. Andras Nagy Robert a declarat miercuri, intr-o conferinta…

- Locuitorii orasului Intorsura Buzaului au fost avertizati luni, printr-un mesaj Ro-Alert transmis in jurul amiezii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, cu privire la prezenta unei ursoaice cu pui in zona. In mesaj se mentioneaza ca animalele sunt periculoase, iar cetatenilor li…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va permite accesul in salile de nasteri a tatilor copiilor sau a apartinatorilor femeilor gravide, in prezent lucrandu-se la un regulament pe baza caruia se va putea realiza acest lucru, a anuntat, miercuri, conducerea institutiei. „Este o recomandare…

- Aproximativ 30 de gospodarii si zeci de hectare de teren au fost afectate de inundatii, vineri, in localitatea Malnas Bai, in urma ploilor abundente cazute in cursul ultimelor ore, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Potrivit reprezentantilor institutiei, pompierii…

- Un barbat care se programase la un consult medical in Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a reusit sa treaca de triajul medical obligatoriu facut la intrarea in institutie, ascunzand faptul ca, in urma cu cateva zile, fusese testat pozitiv pentru COVID-19. Directorul medical…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a stabilit un regulament pe baza caruia va permite vizitarea bolnavilor COVID-19 aflati in stare critica. Managerul institutiei, Nagy Andras Robert, a declarat miercuri ca accesul rudelor sau apartinatorilor se va putea face doar cu programare…