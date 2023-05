Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca anunta ca va deschide o extensie universitara la Baia Mare, unde va forma asistenti medicali licentiati. Marti, 9 mai, la UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, a avut loc semnarea acordului de cooperare dintre universitatea clujeana,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca va deschide, in toamna acestui an, o filiala in municipiul Baia Mare, pentru a forma specialisti in domeniul asistentei medicale.

- Consilierii județeni au aprobat zilele trecute participarea Consiliului Judetean la realizarea Proiectului ”Formarea specialiștilor in domeniul medicina la nivelul județului Maramureș”, care presupune un acord de cooperare cu Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Spitalul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca anunța ca a obținut fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse pe toate cele șapte domenii strategice, in cadrul competiției FDI 2023. „Universitatea noastra a obținut și in acest an fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse…

- Un nou top publicat saptamana aceasta include o singura universitate de medicina și farmacie din Romania, cea din Cluj, la doua categorii de excelența. Clasamentul „QS World University Rankings by Subject 2023” claseaza Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca pe locurile…

- „Punem Bistrița pe harta internaționala a medicinei!”, promite managerul Gabriel Lazany. Delegații din Romania, Ungaria, Polonia, Serbia, Bulgaria, Slovenia și Republica Moldova vor prezenta la Bistrița cele mai recente perspective de cercetare și tratament pentru pacienții cu boli cerebrovasculare.…