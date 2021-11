Spitalul Județean angajează 15 asistenți șefi Spitalul Județean a scos la concurs 15 posturi de asistenți medicali șefi la mai multe secții și alte compartimente din cadrul unitații medicale. Dupa ce in ultimul an au fost scoase la concurs posturile de șefii de secții și incadrați conducatori pe baza de contract și plan de management, in prezent s-a ajuns la scoaterea la concurs a posturilor de șefi de secție. In total, sunt disponibile 15 posturi de șef la 12 secții, doua la laboratoare și unul la Blocul Operator din strada Progresului. Vor fi organizate concursuri la urmatoarele secții: Cardiologie, Neurologie, Endocrinologie, ATI I, ATI… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Targu-Jiu a fost inclus, de catre Ministerul Sanatații, cu 15 secții, pe lista unitaților nou acreditate, care vor putea pregati medici rezidenți. Pentru tinerii medici rezidenți originari din județul Gorj și din alte județe limitrofe este o veste imbucuratoare. Specialitațile…

- Unitatea medicala din subordinea Consiliului Județean organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:2 ???????????????????????????? ???????? ????̂???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? Concursul…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Targu Jiu a decis joi sa anuleze concursul pentru postul de director de ingrijiri medicale. Unul dintre cei doi candidați reușise sa promoveze proba scrisa și vineri urma sa iși prezinte proiectul de management. Șefii unitații sanitare au decis ca nu au…

- Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au greșit bibliografia de concurs cu 10 zile inaintea probei scrise. Este vorba de concursul pentru postul de director de ingrijiri medicale care este inca ocupat interimar de asistenta medicala Claudia Motea. In vara a fost organizat un concurs…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc a anuntat luarea mai multor masuri de reorganizare pentru a creste numarul de paturi destinate bolnavilor cu COVID-19, in contextul inmultirii cazurilor de infectare. Potrivit unui comunicat al SJU, numarul de pacienti cu COVID-19…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu organizeaza un nou concurs pentru postul de director de ingrijiri medicale ramas in continuare vacant. Acesta este ocupat de Claudia Motea. Actuala directoare de ingrijiri a participat și la primul concurs, insa a picat proba scrisa. A primit 4,25 și a depus…

- Policlinica MedTotal este deschisa in Bistrița, pe str. 1 Decembrie, nr. 30. Unitatea medicala dispune o sala de mica chirurgie și tratamente, dar și o sala de ecografie. MedTotal ofera consultații pentru urmatoarele specialitați medicale: Ortopedie și Traumatologie, Chirurgie plastica, Chirurgie generala,…

- O angajata a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a decedat la 44 de ani. Daniela Pomaga lucra ca registrator medical in cadrul Ambulatoriului. Femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului in urma cu trei zile, dupa ce s-ar fi dezechilibrat, in timp ce intindea rufele la uscat…