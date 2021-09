Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat programul de vizitare a pacientilor non-COVID, insa a anuntat ca le permite acestora sa primeasca pachete de la familie. Conducerea institutiei mentioneaza ca pachetele pot fi depuse la poarta spitalului zilnic, intre orele 13,30 si 14,30. Spitalul…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe va sista, incepand de joi, vizitarea pacientilor, cu exceptia celor diagnosticati cu COVID-19. Conducerea spitalului a mentionat, miercuri, ca masura a fost luata pe fondul cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus, mentionand ca pacientii…

- Numarul pacientilor cu COVID-19 internati la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a crescut de peste 10 ori in ultimele doua saptamani, potrivit managerului institutiei, Andras Nagy Robert. Acesta a declarat, miercuri, ca la ora actuala in spital sunt internati 28 de pacienti infectati…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe organizeaza un nou curs pentru tatii care doresc sa asiste la nasterea copilului lor. Cursul va avea o durata de 5 saptamani, iar, potrivit conducerii institutiei, la acesta pot participa atat viitorii tatici, cat si rudele de gradul I ale femeilor gravide,…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va fi dotat cu ventilatoare, paturi de terapie intensiva, precum si cu alte echipamente medicale si materiale sanitare printr-un proiect de gestionare a COVID-19 finantat din fonduri europene. Conducerea spitalului a declarat, miercuri, ca in urma achizitiilor…

- Centrele de vaccinare din judetul Covasna isi reduc activitatea in luna august ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de COVID-19 si a interesului populatiei pentru vaccinare. Potrivit conducerii Directiei Judetene de Sanatate Publica, centrul de vaccinare aflat in incinta vechiului sediu al Directiei…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a pus in functiune un sistem de consultare online a rezultatelor analizelor medicale, masura fiind menita sa imbunatateasca serviciile oferite pacientilor, a anuntat miercuri conducerea institutiei. „Din data de 1 iulie am pus in functiune un sistem de…