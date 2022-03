Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Gherla a fost reincadrat de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, fiind avansat din categoria a V-a in categoria a II-a, „acreditat cu recomandari”. Avansarea s-a produs dupa ce au fost remediate neconformitațile primite in urma procesului de evaluare din septembrie…

- Gabriel Lazany a declarat la Bistrițeanul Live ca a inceput sa dea teste asistentelor, pentru a vedea daca cunosc procedurile și protocoalele dupa care trebuie sa lucreze. Managerul spitalului spune ca el personal da testele, aleatoriu. Ce se intampla cu cei ce pica testul: Invitat la „Medicina pe limba…

- Ordinul pentru testarea in cabinetele medicilor de familie a fost publicat in Monitorul Oficial , a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Autoritatile sanitare au emis reglementari privind activitatea de testare in cabinetele medicilor de familie. Medicii de familie interesati trebuie sa incheie…

- Anul 2021 a adus salarii mai mari pe piata muncii din Romania, cu 25% mai multe joburi si un interes crescut pentru munca remote, iar pentru 2022 se preconizeaza o crestere a competitiei pentru talente, lansarea de noi beneficii extrasalariale, in timp ce angajatii isi vor schimba jobul mai des, arata…

- Pacienții infectați cu SARS-CoV2 ar urma sa fie investigați și sa beneficieze de tratament in centre de evaluare ambulatorie, in incercarea de a se evita supraaglomerarea spitalelor, in valul 5. Ministerul Sanatații intenționeaza sa puna la dispoziție, intr-un timp cat mai scurt, inclusiv o harta interactiva…

- Pentru ca in spatele deciziilor medicale se afla oameni, cel mai adesea pacienti, multi dintre acestia masurandu-si anii de viata intre doua consultatii la medicul curant si sperante pentru un medicament minune, autoritatile au acceptat ca parerea beneficiarilor serviciilor de sanatate este importanta.…

- Guvernul a aprobat o Ordonanța de Urgența care le permite medicilor de families sa faca teste rapide antigen GRATUIT la cabinete. Aceștia vor fi remunerați de stat pentru fiecare test facut și sunt obligați sa raporteze zilnic rezultatele. Potrivit ordonanței de urgențe, medicii de familie care au contract…

- Spitalul Militar din Timișoara a obținut premiu pentru „Calitatea Serviciilor Medicale și Siguranța Pacientului” in cadrul Romanian Healthcare Awards 2021, un concurs care premiaza performanța sistemului romanesc de sanatate. Premiul a fost acordat de specialiști in sanatate din zece țari.