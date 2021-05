Spitalul de Urgență din Petroșani încă așteaptă avizul pentru PCR La jumatate de an de la achiziția aparatului PCR de catre Spitalul de Urgența din Petroșani, Ministerul Sanatații nu a avizat nici pana in prezent echipamentul medical. Ministerul Sanatații inca nu a dat acceptul pentru ca acesta sa devina funcțional. Conducerea unitații medicale a intreprins toate demersurile birocratice, insa, cei de la Minister inca nu au dat un raspuns privind utilizarea aparatului. Nici pana acum, Spitalul de Urgența din Petroșani nu a primit avizul care este necesar pentru operaționalizarea efectiva a aparatului de testare Real Time PCR. Inca din luna ianuarie… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

