- Videoclipul arata cum orașul Hatay se scufunda in intuneric in timp ce un alt cutremur a zguduit Turica la doar doua saptamani dupa ce zona a fost devastata de un alt seism mai mare, care a ucis peste 47.000 de persoane și a avariat sau distrus sute de mii de case. Cutremurul de luni, cu o magnitudine…

- Turțuri gigantici s-au format intr-o cladire avariata din Malatya, 400.000 de locuitori, unul dintre orașele din Turcia cele mai afectate de cutremurele din ultima luna, dupa cum relateaza publicația Hurriyet . Dupa cutremurul devastatoar din Turcia, din 6 februarie, vremea rece a afectat capitala regiunii…

- Un nou cutremur puternic in Turcia, in urma cu putin. Potrivit datelor Centrului Seismologic European Mediteranean EMSC , un nou seism a lovit Turcia, luni seara.Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, fiind produs la suprafata. S a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay, sud…

- UPDATE, 18 feb – Trei supravietuitori au fost gasiti sub daramaturi sambata, la 13 zile dupa cutremurul catastrofal din Turcia, soldat cu peste 45.000 de morti in aceasta tara si in Siria, a anuntat presa turca preluata de AFP. Printre cei trei, care au fost salvati la Hatay, in sudul Turciei, se numara…

- Medicii dintr-un spital de campanie din orașul Iskenderun din Turcia, din sudul țarii, trateaza un numar tot mai mare de pacienți care sufera de tulburare de stres post-traumatic (PTSD) și atacuri de panica dupa cutremurul devastator de saptamana trecuta. „ Acum, mai mulți dintre pacienți vin cu tulburare…

- Autoritatile din Turcia spun ca au fost emise 113 mandate de arestare in legatura cu constructii care s-au prabusit in urma cutremurelor de luni, transmite BBC. Politia turca a retinut deja cel putin 12 persoane, inclusiv antreprenori de constructii. Intre timp, tulburarile din sudul Turciei au perturbat…

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa.Salvatorii au reusit sa l scoata in viata pe baietel dintr o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa…

- Un caine din orașul turc Hatay, afectat de cutremur, a așteptat vineri (10 februarie) in fața unei cladiri prabușite in care stapanul sau a ramas blocat timp de cinci zile. Mustafa Sonmez, fratele proprietarului cainelui, a declarat ca au incercat sa duca animalul intr-o alta locație, dar acesta se…