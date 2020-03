Spirtul este primul pe lista biocidelor din România Spirtul se afla pe lista actualizata a biocidelor omologate din Registrul National publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, sub diverse denumiri comerciale. Medicul Adrian Streinu-Cercel, director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, a susținut ca alcoolul medicinal nu este biocid și drept urmare, nu este eficient ca dezinfectant pentru a ne proteja de coronavirus . Totuși, spirtul se afla pe lista biocidelor omologate din Romania. „Alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseste la nimic. Spirtul medicinal nu e bun. Sunt bune substantele care sunt pe baza de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

