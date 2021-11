Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Moscova au admis ca bilanțul deceselor COVID din Rusia este „mare” și ca rata de vaccinare este ”inacceptabil” de scazuta, dar nu iau in calcul noi restricții, deoarece vor sa protejeze economia, scrie The Moscow Times. Rusia a anunțat oficial luni 957 de noi decese COVID in ultimele…

- Revocarea acreditarii pentru opt angajați ai misiunii permanente a Federației Ruse pe lânga NATO nu va contribui la îmbunatațirea dialogului, iar toate acuzațiile împotriva diplomatilor ruși sunt neîntemeiate, motiv pentru care Moscova ar putea lua masuri de raspuns, a declarat…

- Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”.…

- Referindu-se la nivelul gazelor stocate in Europa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat: "Este posibil sa ajunga mai mult gaz de la Gazprom, care sa fie pompat in capacitatile de stocare? Este posibil. Gazprom este pregatit. Mai mult, compania a acoperit deja toate solicitarile…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, aflat in inchisoare, i-a acuzat joi, 23 septembrie, pe giganții americani de complicitate cu Kremlinul, Apple și Google eliminandu-și aplicația dedicata alegerilor legislative din Rusia, la cererea autoritaților de la Moscova. „Daca ceva m-a…

- Aliatii opozantului rus aflat in detentie Aleksei Navalnii au acuzat vineri Google si Apple ca au suprimat aplicatia de 'vot inteligent' de pe platformele lor, denuntand o 'cenzura', in prima zi a alegerilor legislative ruse din care cea mai mare parte a opozitiei este exclusa, informeaza AFP, potrivit…

- Președintele Vladimir Putin a respins duminica ideea de a trimite persoane evacuate din Afganistan în țarile din apropierea Rusiei, spunând ca nu dorește „militanți care vin ca refugiați sub acoperire”, scriu agențiile de presa rusești, citate de Reuters și metro.us. Putin a…

- Un deputat al Dumei de Stat al Rusiei a reacționat la afirmațiile secretarului Consiliului de Securitate și Aparare al Ucrainei despre utilizarea de catre Moscova a politicienilor europeni in distrugerea statului ucrainean.