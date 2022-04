Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul german de spionaj (BND) a interceptat conversatii intre soldatii rusi aflati in Ucraina, care se presupune ca ar putea constitui o dovada ca impuscarea de civili ar face parte din strategia de razboi a Rusiei in aceasta tara, scrie joi saptamanalul Der Spiegel.

- Jurnalista rusa Marina Ovsianikova, care a devenit cunoscuta pentru protestul sau anti-razboi dupa ce a aparut într-un buletin de stiri pro-Kremlin pentru a denunta ofensiva din Ucraina, a refuzat oferta de azil a presedintelui Francez, Emmanuel Macron, declarând ca nu vrea sa îsi…

- Ministerul Apararii al Rusiei a afirmat miercuri ca a obtinut documente secrete care ar dovedi ca Ucraina planuia un atac in martie impotriva separatistilor din Donbas (estul Ucrainei) sprijiniti de Moscova, transmite Reuters. Ministerul a publicat sase pagini de documente despre care care afirma ca…

- Razboiul din Ucraina continua cu noi atacuri din partea Rusiei, dar armata ucraineana susține ca inaintarea invadatorilor a incetinit vizibil. Cu toate acestea, in cea de-a 13-a zi de razboi, un nou incident nuclear a avut loc in aceasta dimineața, odata cu atacul forțelor ruse asupra instalației de…

- Amnesty International (AI) a denuntat folosirea unor bombe cu submunitie in razboiul din Ucraina, bombe care au ucis civili, inclusiv un copil. Folosirea acestor bombe trebuie sa faca obiectul unei anchete pentru „crima de razboi”, denunta AI, potrivit AFP.

- Cel puțin 64 de civili au fost uciși și alte sute au fost raniți dupa ce rupele rusești au intrat in Ucraina, a anunțat ONU, care a adaugat ca este probabil ca cifrele reale sa fie "considerabil mai mari".

- Kievul se afla sambata, 26 februarie, sub focul atacului Rusiei, iar lupte grele au loc in oraș, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere poporului sa lupte cu arma in mana impotriva invaziei ruse care, potrivit Ucrainei, a ucis aproape 200 de civili. Cel puțin 198 de civili ucraineni, intre…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat sambata ca exista ''indicii importante'' ca un atac al Rusiei in Ucraina poate fi evitat prin diplomatie, dat fiind interesul aparent al Kremlinului in negocieri cu privire la cererile sale de securitate, transmite Reuters.