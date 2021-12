Stiri pe aceeasi tema

- Sphera Franchise Group a inaugurat, la Buzau, primul restaurant Pizza Hut Express din Romania, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Sphera Franchise Group este grupul de companii care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, iar,…

- Alexandru Grecu, presedintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova și fondatorul și directorul Teatrului „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinau, i-a inmanat duminica, la Sibiu, lui Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional…

- Persoanele care au decis sa se vaccineze contra noului coronavirus pot primi bonuri de consum in localuri. Este vorba despre o campania lansata in ajunul sarbatorilor de iarna de catre Asociatia Nationala a Restaurantelor si a Localurilor de Agrement din Republica Moldova „MAR”, in parteneriat cu Primaria…

- Alte 655 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sint asociate cu contact in afara țarii: 2-Polonia, 2-Italia, 1-Rusia, 1-Ucraina, 1-Egipt. Numarul total de teste efectuate – 4515, dintre 3558 teste rapide. Bilanțul cazurilor…

- Sphera Franchise Group, operatorul lanturilor de restaurante KFC, Pizza Hut si Taco Bell, a continuat, in al treilea trimestru din 2021, tendinta pozitiva de cresteri trimestriale, inregistrand vanzari consolidate record de 284,2 milioane de lei, cu 44% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Sphera Franchise Group a realizat un profitul net de 28,1 milioane lei, in primele 9 luni din acest an, fata de o pierdere neta de 4,7 milioane lei inregistrata in primele noua luni din 2020, conform unui comunicat al companiei. Sphera Franchise Group anunta ca a continuat in T3 2021 tendinta…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Republica Moldova gazduiește expoziția internaționala World Press Photo, organizata de Fundația „World Press Photo” din Olanda. Deschiderea expoziției, desfașurata sub genericul „Istorii care conteaza”, a avut loc miercuri la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, noteaza…

- Patru moldoveni cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi din raionul Strașeni, iar alții doi din regiunea Transnistreana, au fost reținuți. Aceștia sunt suspecți de participarea la o grupare criminala de talie internaționala, specializat în savârșirea infracțiunilor…