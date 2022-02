Sperietură printre oamenii legii de la Iaşi care adună bilete de la păcănele Dupa scandalul recent de la Bucuresti in urma caruia zeci de politisti au ajuns sa fie cercetati ca prea aveau declaratiile de avere pline de castiguri la pariuri sportive si alte jocuri de noroc legale, auzim ca si in unele zone din Iasi au aparut emotii juridice de aceeasi natura. Daca nu ati fost cumva pe faza, suspiciunea procurorilor in cazul politistilor de la Bucuresti este ca acestia isi mascau veniturile ilegale cumparand cu banii cash, provenind din eventuale mite, lozuri sau bilete castigatoare ale altora, probabil in cardasie cu gestionari de la case de pariuri sau alte jocuri. Nu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

