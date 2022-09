In prag de iarna și cu facturi tot mai mari, romanii sunt ingrijorați in privințasezonului rece.

In special romanii mai in varsta de la țara, pentru ca nu au bani de lemne sau se tem ca vor avea facturi prea mari, cauta prin magazii, șoproane și poduri sursele rudimentare de incalzire sau iluminat care le-au facut iernile mai blande in comunism. Le șterg de praf, le curața de paianjeni, le repara și le testeaza: lampi cu gaz, reșouri, godine, mașini cu plita și sobe improvizate care ard orice și incalzesc rapid spațiile de locuit, potrivit digi24.ro.

„In zece minute nu poți sa…