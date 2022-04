Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata a romanilor a ajuns la putin peste 74 de ani, a doua cea mai mica din UE, dupa cea din Bulgaria, de 73,6 ani, arata datele de la Eurostat. In medie, barbatii romani traiesc pana la varsta de 70,4 ani, iar femeile pana la varsta de 78,3 ani, informeaza Ziarul Financiar. Fii…

- In mijlocul discuțiilor despre creșterea varstei de pensionare la 70 de ani, la cerere, studiile arata ca speranța de viața a romanilor este in scadere. Potrivit Eurostat, barbații traiesc, in medie, doar 6 ani dupa ce ies la pensie. Ceilalți europeni sunt ceva mai longevivi. Polonezii, de exemplu,…

- Potrivit partidului condus de Marcel Ciolacu, „speranta de viata a scazut anul trecut cu 1,4 ani, iar speranta de viata sanatoasa in Romania este incomparabil mai mica cu cea din Uniunea Europeana”. Acesta este unul dintre argumentele prin care PSD a respins propunerea PNL de creștere a varstei de pensionare…