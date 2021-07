Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de COVID din Statele Unite a crescut cu 70% in aceasta saptamana fața de cea trecuta, iar numarul deceselor a crescut cu 26% in aceeași perioada, iar focarele au aparut in anumite zone ale tarii cu rate scazute de vaccinare, a anuntat directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul…

- 51,7% din cazurile de infectare din Statele Unite sunt legate de tulpina Delta a coronavirusului, in timp ce proportia cazurilor legate de varianta Alpha, identificata prima oara in Marea Britanie si care a fost dominanta in Statele Unite pana acum, a scazut la 28,7%, potrivit unei modelari de date…

- La raportarea precedenta, din 30 aprilie, in insulele Seychelles au fost inregistrate 314 noi cazuri.In urma creșterii alarmante a infectarilor, autoritațile locale au introdus noi restricții, inchizand școlile și evenimentele sportive. De asemenea, vizitele intre gospodarii sunt interzise, iar progarmul…

- Potrivit unui studiu realizat in conditii reale de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, vaccinurile pentru Covid-19 ale Pfizer si Moderna au o eficacitate de 94% in prevenirea spitalizarii persoanelor cu varste de cel putin 65 de ani, transmite CNBC. Totodata, vaccinurile…

- Vaccinurile pentru COVID-19 ale Pfizer si Moderna au o eficacitate de 94% in prevenirea spitalizarii persoanelor cu varste de cel putin 65 de ani, potrivit unui studiu realizat in conditii reale de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, transmite CNBC.

- Speranta de viata la nastere a rusilor a scazut in 2020 - pentru prima oara in aproape 20 de ani - din cauza noului coronavirus, cu aproape doi ani, potrivit unor date statistice publicate marti de catre Ministerul rus al Sanatatii, relateaza AFP. Incepand din 2003, acest ndicator crestea…

- Statele Unite au vaccinat pana sambata 225.640.460 de persoane impotriva Covid-19 si au distribuit 290.695.655 de doze de vaccinuri, a anuntat Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, transmite Reuters. Pana pe 23 aprilie fusesera administrate 222.322.230 de doze de vaccinuri, dintr-un…