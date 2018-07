Speranta Cliseru, consilierul personal al Gabrielei Firea, numita prefect al Capitalei. Ciucu: Bucurestiul devine o afacere de casa a lui Pandele

Stiri pe aceeasi tema

- Speranța Cliseru, numita prefect al Capitalei, de catre premierul Viorica Dancila. Aceasta a fost consiliera Gabrielei Firea și administrator al orașului Voluntari. Decizia a fost anunțata joi seara de catre Executiv. Potrivit hotararii Excutivului, s-a decis și incetarea exercitarii functiei de prefect…

- Bodo Zaharescu: “Motociclismul e o pasiune destul de periculoasa…o motocicleta normala pe strada este mult mai periculoasa decat o motocicleta de curse pe circuit” Pasiunea pentru motociclete l-a determinat pe ieseanul Bogdan “Bodo” Zaharescu sa infiinteze un club sportiv de motociclism prin care doreste…

- Grecia este tara din Uniunea Europeana care a inregistrat in perioada ianuarie-mai cei mai multi migranti, arata un raport publicat luni de Frontex, agentia europeana pentru controlul frontierelor, citat de DPA, potrivit Agerpres. Fluxul de imigranti in Grecia, inclusiv pe la frontiera terestra…

- Perioada concediilor se apropie, asa ca nu uita sa iti faci rezervari din timp pentru cursele charter care te vor duce spre destinatii de vis in Grecia si Turcia. De la Aeroportul Iasi, ai ocazia sa calatoresti pe urmatoarele rute sezoniere: - IASI - ANTALYA / Tarom - IASI - RODOS (Chania-Creta) / Tarom…

- Operatiunile diviziei Bayer Pharmaceuticals din Romania si Republica Moldova vor fi coordonate, incepand cu luna aceasta, de catre Catalin Radu, care preia astfel atributiile de la Dr. Gerhard Waltl. Cu 15 ani de experienta in domeniul farmaceutic si numeroase roluri detinute la nivel national si international,…

- Letonia, Polonia, Ungaria, Cehia si Romania au inregistrat in primul trimestru din 2018 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2017, arata estimarea preliminara publicata marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Economia…

- Banca Transilvania a inregistrat in primele trei luni ale acestui an un profit net de 366 milioane lei, in crestere cu 48%, in timp ce Grupul Financiar Banca Transilvania a avut un rezultatul pozitiv de 389 milioane lei, cu 45% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, potrivit…