Speolog rănit, blocat într-o peşteră la graniţa cu Slovenia Salvamontistii italieni au anuntat luni ca au reusit sa scoata la suprafata un speolog ranit, blocat de sambata intr-o pestera aflata la granita cu Slovenia, informeaza AFP.



Barbatul de 33 de ani, originar din Trieste (nord-estul Italiei), cazuse sambata, la inceputul dupa-amiezii, 20 de metri in timp ce explora o galerie aflata la 200 de metri sub varful Muntelui Kanin (2.200 de metri).



Speologul a vazut din nou lumina zilei luni la pranz, legat pe o targa, potrivit Agerpres.



Echipele de interventie au evocat o operatiune de salvare "dificila", in care au fost nevoite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

