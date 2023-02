Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD, PNL și UDMR se reunesc, saptamana aceasta, in prima ședința a Coaliției din 2023. Pe agenda de lucru se afla masuri legate, in principiul, de economie. Conform unor surse din coalitie obiectivul pentru acest an al celor trei partide de la guvernare ar fi sa tina inflatia sub control.Noi…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a dezvaluit noi obiective pentru armata in 2023, in cadrul unei reuniuni a Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat miercuri presa oficiala nord-coreeana, evocand un nou an cu multiple teste balistice și tensiuni cu Seulul. In cea de-a doua zi a reuniunii…

- Seful gruparii rusesti de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat, joi, ca afirmatiile SUA conform carora gruparea sa ar fi primit livrari de arme de la Coreea de Nord nu sunt ”nimic mai mult decat barfe si speculatii”, relateaza CNN, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prima sedința din regiunea Nord-Est vizand campania naționala de impadurire prevazuta de Planul Național de Redresare si Reziliența a avut loc in Bacau unde, in aceasta dimineața, conducerea Garzii Forestiere – instituția pivot in implementarea masurii finanțata prin PNRR – a prezentat primarilor cele…

- Consiliul Superior al Procurorilor s-a intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 16 subiecte, printre care și adresarea lui Pavel Grigorciuc cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Ion Munteanu.

- Apar informații interesante despre jocurile pe care Austria lui Karl Nehammer pare ca le face in favoarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin.Au fost scoase la iveala legaturile bolnavicioase dintre liderul de la Kremlin și mai-marii austrieci. Citește AICI ce LEGATURI BOLNAVICIOASE au fost…

- Pentru a doua oara intr-o saptamana, liderul Coreei de Nord a aparut in public alaturi de fiica lui. S-a intamplat la intalnirea pe care a avut-o cu soldații implicați in cel mai recent test al Phenianului, cu o racheta balistica. Ocazie cu care Kim Jong-un a susținut ca țara lui iși dorește sa devina…

- Zvonurile referitoare la o presupusa fiica a liderului nord-coreean circula din 2013, dar abia acum, in 2022, Kim Jong-un a confirmat existența ei aparand impreuna la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.