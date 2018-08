Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 iun — Sputnik. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat în judecata cauzele penale în privința a patru inculpați care au pus la cale o schema frauduloasa. © Sputnik / Miroslav Rotari Șase profesori ai ASEM si 3 intermediari, reținuți…

- Suntem la câțiva pași de la anularea tarifelor de roaming între Republica Moldova și România, anunța parlamentarul român Constantin Codreanu. Potrivit unui comunicat de presa, deputatul român a primit Ministru al Economiei, Danuț Andrușca, privind…

- Uniunea Democratica a Slovacilor și Cehilor din Romania, Consiliul Local și Primaria comunei Ip, impreuna cu Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj organizeaza duminica, 24 iunie, o manifestare dedicata implinirii a 100 de ani de la infiintarea localitatii Zauan Bai. Evenimentul va debuta la…

- Ținta unei moțiuni simple in Senat, venita din partea opoziției PNL-USR, ministrul Economiei, Danuț Andrușca i-a ironizat pe cei care i-au cerut demisia, cu un discurs care i-a lasat fara grai pe criticii sai: „Va cer scuze pentru ca nu i-am gasit nici pe Daniel, nici pe Dorel Andrușca, așa ca in fața…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania" a fost respinsa luni in plenul Senatului.In favoarea motiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 37 senatori, 70 au fost impotriva si 9 voturi…

- Ludovic Orban a spus ca motiunea impotriva ministrului Finantelor vine dupa ce acesta a vrut nationalizarea Pilonului II de pensii si dupa ce executia bugetara de pe primul semestru a fost "catastrofala". "PNL a luat act de decizia de a depune in cursul acestei saptamani o motiune (simpla…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor examina, la urmatoarea sedinta comuna, posibilitatea eliminarii tarifelor la roaming intre cele doua tari. Aceasta tema a fost discutata la Chisinau, in cadrul unei intrevederi intre ministrul roman al Economiei, Danut Andrusca, si premierul moldovean, Pavel…