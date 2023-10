Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 3 zile intense de munca, la care au participat numeroși voluntari, balconul de pe Bedeleu sau de la „Poarta Zmeilor”, cum mai este cunoscut, a primit o bine-meritata renovare. Acesta nu mai fusese renovat de 12 ani. „Dupa 12 ani balconul de pe Bedeleu sau de la Poarta Zmeilor, cum mai este cunoscut,…

- FOTO | Balconul de la Poarta Zmeilor din Munții Apuseni, renovat dupa 12 ani: „Ne-am dori ca drumeții sa respecte munca din spatele acestei amenajari” Balconul de la Poarta Zmeilor din Munții Apuseni, renovat dupa 12 ani: „Ne-am dori ca drumeții sa respecte munca din spatele acestei amenajari” Dupa…

- Consiliul Județean Cluj a scos la licitație in SICAP un contract cu o valoare maximala de 6,4 milioane lei pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și asistența tehnica pentru realizarea unui circuit turistic de bicicleta de 92,4 kilometri in Munții Apuseni, pe raza județului. Traseul a fost…

- Consiliul Județean Cluj a lansat licitația pentru servicii de proiectare și asistența tehnica pentru amenajarea a 92,4 kilometri de trasee cicloturistice in Munții Apuseni. Investiția face parte din proiectul Velo Apuseni, care include trasee și in județele Bihor și Alba. Banii sunt așteptați sa vina…

- Incepand cu luna septembrie, exista romani care vor beneficia de o reducere la jumatate a facturilor la energie și gaze naturale. Reducerea, care se aplica locuitorilor din zona Munților Apuseni – peste 20.000 de consumatori – este prevazuta de un act normativ din 1996, ale carui prevederi se aplica…

- Ce se intampla duminica in Alba: Cascadorii, petreceri tradiționale, muzica populara și ceaune facute de politicieni Ziua de duminica este rezervata unor evenimente tradiționale in județul Alba. De la evenimente in Munții Apuseni, cascadorii cu mașina și pana la ceaune facute de politicieni, duminica,…

- Mai multe localitați din Munții Apuseni au ramas fara apa potabila joi, dupa o avarie la rețeaua de distribuție din Campeni Operatorul Apa CTTA SA Alba – Sucursala Apuseni a anunțat ca in data de 17 august s-a produs o avarie a rețelei de distribuție a apei potabile din orașul Campeni, pe strada Muncel,…

- Accident in Apuseni: Un șofer incepator, in varsta de 20 de ani, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina Un șofer incepator a fost ranit intr-un accident produs pe un drum din Munții Apuseni, dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a produs la data de…