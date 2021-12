Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Comedie in parteneriat cu Fundația Culturala artEST anunța premiera naționala a spectacolului VISUL AMERICAN (Drinking in America) de Eric Bogosian, un spectacol de Iarina Demian, cu Tudor Chirila, o echipa de mult consacrata. Primele spectacole vor avea loc in datele de 2, 3, 4, 5, 9, 14,…

- Cei care vor sa mearga la teatru in București trebuie sa știe ca prețurile biletelor sunt destul de variate. Afla chiar acum ce preț au biletele la teatrele Odeon, Nottara sau teatrul de comedie. La teatrul Odeon din București prețul pentru un bilet incepe de la 30 de lei și poate fi chiar mai mare…

- Luna noiembrie vine cu multe surprize oferite pentru publicul buzoian, la Teatrul „George Ciprian.” Astfel, pe 9 noiembrie, de la ora 19:00, buzoienii sunt așteptați sa urmareasca ONLINE spectacolul N-am vazut nimic, de Andreea Tanase, regia Mara Oprea, un spectacol care abordeaza teme actuale precum…

- Teatrul de Comedie continua seria de teatru live online, cu spectacolul FIERARII dupa Milos Nikolic, regia Horațiu Malaele, scenografia Maria Miu, joi 4 noiembrie, ora 18.45. Astfel, spectatorii ii vor putea...

Abonamentele și tichetele pentru ultimele 3 zile de turneu disponibile pentru preinscrieri, SOLD OUT Inca o șansa pentru fanii tenisului care vor sa participe la Transylvania Open WTA250! O noua...

- Primul meci al naționalei de fotbal a Romaniei pe noul stadion din Ghencea va avea loc, luni, pe 11 octombrie, de la ora 21:45, in fața Armeniei, in preliminariile Cupei Mondiale. Biletele costa 30 RON la peluze și 70 RON la tribune și pot fi cumparate de pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Conform…

- O noua premiera la Teatrul Eugene Ionesco. De aceasta data, spectatorii sunt așteptați la „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, o comedia +15, in regia tanarului regizor Sergiu Chiriac, in rolul lui Helen - Tatiana Manoil. Spectacolul va fi jucat pe 30 septembrie și 1 octombrie, incepand cu…