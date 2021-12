Spectacolul de teatru jucat de copiii AMIAS Small School – Alice în țara Crăciunului va ajunge la Centrul Cultural „Reduta” Piticii AMIAS revin pe scena! In 19 Decembrie 2021, ora 18.00, spectacolul de teatru jucat de copiii AMIAS Small School – Alice in țara Craciunului va ajunge la Centrul Cultural „Reduta”, Brașov. Intrarea este gratuita! In prag de sarbatori, sunteți invitați sa faceți parte dintr-o lume magica cu fetițe și baieți, regine, iepuri, bursuci și palarieri simpatici. Cu bucurie va anunțam ca impreuna cu mentorul lor, Lajos Kristof, trupa de teatru AMIAS a pus la cale o noua calatorie in universul emoțiilor profunde. “ Este o bucurie pentru noi sa incepem sarbatorile impreuna, aici la Brașov. Spectacolul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

