Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Casa cu suricate”, regizat de Radu Afrim la Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova, va fi prezentat la Bucuresti pe 28 ianuarie, in Sala Mare a Teatrului National, potrivit NEWS.ro.Citeste si: Cristian Boureanu si-ar fi scolarizat fiica la Universitatea MarK Twain din Anglia…

- Scrimera Ana-Maria Popescu si fostul portar legendar Helmut Duckadam au fost miercuri 'profesori de sport' pentru elevii Scolii 143 din Capitala, in cadrul unui eveniment de promovare a sportului in randul elevilor. Ana-Maria Popescu si-a luat rolul in serios si a fost coordonatorul…

- FOTO – Arhiva Drumarii au actionat in ultimele 12 ore cu 608 utilaje si au raspandit aproximativ 4.220 de tone de material antiderapant pentru a mentine practicabila si in conditii de siguranta reteaua rutiera nationala, informeaza, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- CSM Craiova a triumfat zilele trecute si prin sectia de atletism, care a contabilizat medalii frumoase. Protagoniste au fost sportivele care practica proba de marș. Acestea au participat cu brio la Campionatul Național de Marș de seniori și tineret, care a avut loc la București, si au adus revenit cu…

- Echipa de handbal juniori I de la CSM Ploiesti a reusit sa obtina o victorie importanta in derbiul Seriei C din Campionatul National, cu CSM Bucuresti, meci disputat in Sala Sporturilor „Olimpia”. Baietii pregatiti de Silviu Stanescu s-au impus cu 28-20 (16-8) si le-au administrat oaspetilor prima infrangere…

- 'CFR SA ofera absolventilor din institutiile de invatamant tehnic superior oportunitati de dezvoltare a unei cariere in domeniul feroviar, printr-un program de selectie pentru completarea a 90 de posturi de ingineri, distribuite pe toate cele opt regionale de cale ferata (Bucuresti, Craiova, Timisoara,…

- Doua colege si prietene ale Luizei Melencu au primit citatii pentru a fi audiate, miercuri, la Craiova, in calitate de martori. Procurorii DIICOT din dosarul Caracal vor veni de la Bucuresti special sa ia aceste declaratii.

- Doua colege si prietene ale Luizei Melencu au primit citatii pentru a fi audiate, miercuri, la Craiova, in calitate de martori. Procurorii DIICOT din dosarul Caracal vor veni de la Bucuresti special sa ia aceste declaratii.