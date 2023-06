Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Nu este vorba despre vreo razmerița a elevilor suparați pe protestul dascalilor, ci despre spectacolul pe care liceenii din clasa a X-a A de la Colegiul Național „Traian Doda”, indrumați de prof. Ana Borcean, il vor susține luni de la ora 18:00, pe scena casei de cultura! Mai pe șleau spus,…

- Selectat sa participe la doua festivaluri internaționale din regiune in aceste zile, spectacolul Teatrului Luceafarul Uriașul egoist dupa Oscar Wilde a acumulat nu numai ropote de aplauze, ci și doua premii foarte importante. Juriul Festivalului Internațional Gulliver de la Galați (ediția a 29-a, 22-27…

- Comunicat. Ministerul Educației a publicat astazi lista inițiala a punctajelor obținute de proiectele propuse in cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale... The post Primaria a castigat 9,7 milioane euro prin PNRR pentru invațamantul aradean appeared first on…

- Compania de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” invita publicul aradean la un nou concert inedit. Cel mai important muzician de blues și jazz din Romania, AG Weinberger,... The post AG Weinberger susține joi, la Arad, concertul „El Gringo Jovial”. Inca se mai pot achiziționa bilete appeared first on Special…

- Compania de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” invita publicul sau la un nou concert inedit. Cel mai important muzician de blues și jazz din Romania, AG Weinberger,... The post „El Gringo Jovial”. Muzicianul de blues AG Weinberger va susține un concert la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In data de 21 aprilie, vineri, de la ora 19, publicul Companiei de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” il poate intalni din nou pe Montanaro, muzicianul occitan... The post O delicatesa muzicala la Biserica Roșie – cu Miqueu Montanaro și Sissy Zhou, prin Compania de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” appeared first…

- Teatrul German de Stat Timișoara anunța o noua deplasare – de data aceasta la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad – cu „Tschick. De ce... The post „Tschick. De ce am furat mașina” – spectacolul Teatrului German din Timișoara, pe scena teatrului aradean appeared first on Special Arad · ultimele știri…