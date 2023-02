Stiri pe aceeasi tema

- Echipe mixte formate din inspectorii de la Protecția Consumatorilor, DSV și DSP vor veghea ca numeroșii turiști care vor vizita Timișoara odata cu deschiderea oficiala a Capitalei Europene a Culturii sa nu aiba de suferit, fie ca e vorba de dormit, mancat sau baut o bere sau un cocteil. Noile echipe…

- Prefectul de Timiș a anunțat ca reprezentanții mai multor instituții vor controla in perioada imediat urmatoare unitațile HORECA din județ. „Saptamana viitoare are loc deschiderea evenimentului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Așteptam vizita a zeci de personalitați, ambasadori și demnitari.…

- Elefsina (Eleusis) este cel de-al doilea oraș european care și-a inceput, la sfarșitul acestei saptamani, programul oficial al capitalei europene a culturii, titlu pe care il deține in acest an alaturi de Veszprem și Timișoara. Misterele eleusine Faima orașului, aflat nu departe de Atena, dateaza din…

- Primaria a anunțat ca șapte strazi vor fi inchise pe 17 februarie, cand va fi deschis oficial anul Capitalei Europene a Culturii, intr-un weekend plin de evenimente „sub umbrela” Timișoara 2023. „In 17 februarie seara, Piața Unirii devine kilometrul 0 al Capitalei Europene a Culturii și loc de intalnire…

- ADVERTORIAL. Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului…

- ADVERTORIAL. La trecerea dintre ani, in cadrul Festivalului Luminilor finanțat de Consiliul Județean Timiș, Bastionul va gazdui un eveniment extraordinar cu muzica de calitate, jocuri de artificii și spectacole de lumini cum nu au mai fost vreodata la Timișoara. Show-ul senzațional de la miezul nopții…

- Intre 29 decembrie și 2 ianuarie timișorenii și turiștii se vor bucura de Festival of Lights, un spectacol extraordinar de lumini, proiecții artistice, artificii și jocuri de lasere. Evenimentul, finanțat de Consiliul Județean, prin Muzeul Național al Banatului, are rolul de a marca intrarea in anul…

- Patru instituții de cultura din Timișoara primesc de la Guvern o suma importanta anul viitor, cand orașul va fi Capitala Culturala Europeana. Este vorba despre 13 milioane de lei alocate pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”…