Spectacole pentru copii până duminică la Teatrul „Luceafărul” Actorii Teatrului "Luceafarul" vor juca saptamana aceasta la Suceava, in urma unui parteriat realizat cu Teatrul Municipal "Matei Visniec". Astfel, potrivit reprezentantilor institutiei teatrale din Iasi, spectacolele realizate de artistii din Capitala Moldovei au devenit o constanta in ultimii sase ani. "Gandite in formula turneelor de o zi, pentru a minimiza cheltuielile, itinerearea spectacolelor a continuat si in perioada pandemiei, cand artistii ieseni au jucat outdoor si indoor reprezentatii pentru publicul tanar si adult. Anul trecut, de pilda, sucevenii au urmarit din repertoriul permanent… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

