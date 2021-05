Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de ieri, pe lacul din Gradina Botanica din Craiova a fost așezat un lampion de mari dimensiuni. Acesta a fost confecționat de angajații de la RAADPFL. Lampionul are o inalțime de 6 metri și este luminat pe interior. „Este facut in regie proprie de RAADPFL, are diametru de 6m la inelul mare…

- Spectacolele „O noapte furtunoasa” și „Conu Leonida” vor putea fi vizionate gratuit de iubitorii de teatru, luni, 3 mai, atat pe pagina de Facebook a Teatrului „George Ciprian”, cat și pe cea de YouTube. Astfel, astazi, de la ora 18.00, va fi difuzat online spectacolul „O noapte furtunoasa”, dupa…

- Teatrul Evreiesc de Stat transmite online, marti, spectacolul "Lectie de bune maniere" de Jean-Claude Grumberg, regia si scenografia Alexandru Berceanu, ca un raspuns in urma atacurilor antisemite recente. "Teatrul Evreiesc de Stat, in calitatea sa de institutie publica de cultura, raspunde atacurilor…

- Romania nu va ajunge intr-un nou lockdown, iar numarul persoanelor imunicate a ajunge in perioada urmatoare la 80.000 pe zi, anunța premierul Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook. „Am participat la ședința tehnica de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a ma asigura ca obiectivele pe care le-am…

- Bruno Even, CEO-ul companiei Airbus Helicopters, a spus intr-un interviu pentru G4Media.ro ca daca guvernul Romaniei nu ia ”in perioada urmatoare” o decizie privind achiziționarea de elicoptere pentru armata, uzina de la Ghimbav (Brașov) ar putea fi inchisa definitiv. El a adaugat ca, pentru a putea…

- Pianistul austriac Gottlieb Wallisch va concerta pe scena Salii mari a Ateneului Roman, intr-un recital cameral extraordinar fara public, miercuri, de la ora 19,00, spectacolul putand fi urmarit gratuit in direct, online, pe canalele de Facebook si YouTube ale Filarmonicii "George Enescu" si pe pagina…

- Din 3 pana in 5 martie, Naționalul sibian aduce un omagiu poetului, dramaturgului și regizorului Radu Stanca, patronul spiritual al prestigiosului nostru teatru, printr-o serie de recitaluri oferite online de actorii TNRS, incepand cu ora 21:00. Actorii Secției Romane și Secției Germane vor prezenta…

- Vineri, 26 februarie, incepand cu ora 12:00, pe pagina de Facebook și pe canalul de Youtube a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia va avea loc lansarea revistei Apulum. Acta Musei Apulensis. Cu aceasta ocazie vor fi prezentate toate cele trei volume care compun numarul 57 al publicației, respectiv…