- Luna mai aduce spectacole de teatru impresionante pe scena Operei Romane din Timișoara. Nume precum Florin Piersic Jr., Marcel Iureș, George Mihaița, Mihai Bendeac sau Mihaela Teleoaca vor putea fi admirate și aplaudate la finalul reprezentațiilor programate. In 2 mai, Florin Piersic Jr. prezinta publicului…

- Vineri, de la ora 22.00, Seara rasului romanesc ii aduce la Prima TV pe Cristina Deleanu și Eugen Cristea ca invitați speciali in noul episod al sitcom-ului Secretele președintelui. Pupaza gasește un prospect in limba rusa pe holurile PalatuluiPrimaverii. Crede ca este de la un aparat de spionaj sovietic…

- Ziua de naștere a legendei muzicii rock romanești Nicu Covaci va fi sarbatorita la Timișoara cu un eveniment special, care se va desfașura exact in seara in care indragitul artist implinește 75 de ani, in 19 aprilie. Nascut la Tiimișoara artistul a inceput din copilarie sa studieze pianul, acordeonul,…

- Saptamana trecuta am avut parte in Timisoara de prima actiune de tip gherila electorala, odata cu distribuirea in oras a unor fluturasi impotriva primarului Dominic Fritz. Actiunea nu a fost asumata de nimeni, iar la bursa zvonurilor s-a vorbit ca in spatele actunii ar fi ba un partid politic, ba un…

- Radu Lupașcu pregatește lansarea unei noi carți care nu are voie sa lipseasca din colecțiile melomanilor autohtoni, in cele doua volume fiind prezente și o serie de capitole dedicate unor reprezentanți ai scenei blues din Timișoara. „Un periplu in lumea bluesului mioritic, cu exemple si fapte bune,…

- Victor Rebengiuc, „colos al scenei romanesti, cu un talent artistic exceptional, a reusit sa fie de-a lungul vietii in slujba publicului”, implineste joi varsta de 89 de ani, fiind omagiat de Ministerul Culturii, conform news.ro. Apostol Bologa sau Ilie Moromete sunt, astazi, personaje memorabile…

- Pasionații de muzica din intreaga țara au parte de cateva momente inedite sub forma unor filmulețe educative despre instrumentele tradiționale din țara noastra din colecția profesorului Ovidiu Papana, realizate de o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana, Gabriel Almași. „Domnul Ovidiu Papana…