Dupa inchiderea stagiunii teatrului clasic din Arad, Centrul Cultural Județean inaugureaza programul teatrului de vara din acest an miercuri, 7 iulie, ora 20,00, cu spectacolul „Stand-up Lechaim!”, in regia Maiei Morgenstern, care face parte și din distribuția spectacolului, alaturi de Dorina Paunescu, Mihai Ciuca, Mirela Nicolau și Andrei Miercure. „Stand-up Lechaim!” este un concert-spectacol cu […] Articolul Spectacole estivale la Arad, cu muzica și teatru de calitate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .