- Borussia Dortmund a invins formatia Eintracht Frankfurt cu scorul de 5-2 (3-1), intr-un meci disputat sambata in cadrul primei etape a campionatului german de fotbal Bundesliga. Dortmund a marcat prin Reus (23), T. Hazard (32), Haaland (34, 71) si Reyna (58), in timp ce pentru oaspeti au punctat…

- Finalul primei reprize a meciului Dinamo – Academica Clinceni a fost unul spectaculos, cu doua reușite de generic. Dinamo și Clinceni au intrat la egalitate la pauza, 1-1, dupa o prima repriza echilibrata, incheiata cu doua reușite de excepție. Goluri de senzație in Dinamo – Academica Clinceni Mai…

- Karim David Adeyemi, 19 ani, a pornit in plin sprint noul campionat al Austriei, la Red Bull Salzburg. „Dubla” și assist pentru Salzburg, la 3-1 cu Sturm. FRF voia sa-l atraga in trecut pentru naționalele noastre de juniori. Puștiul nascut la Munchen are mama romanca. Dar planul federației a eșuat.…

- Bugetul programului Rabla Clasic va fi suplimentat cu suma de 5 milioane de lei, iar cel al programului Rabla Plus va fi beneficia de inca 20 de milioane de lei, a precizat AFM. In paralel, Administratia Fondului pentru Mediu desfasoara demersuri pentru suplimentarea bugetului total al programului Rabla…

- Ianis Hagi (22 de ani) a fost titular in meciul amical dintre Rangers și Arsenal, incheiat cu o remiza, scor 2-2. Rangers vrea in grupele Ligii Campionilor in acest sezon. Campioana Scoției va intra in turul 3 preliminar, așa ca se pregatește cu meciuri amicale tari. Ianis Hagi, titular in Rangers…

- La Euro 2020 s-a marcat pana acum, dupa ”optimi”, de 123 de ori, cu o medie de 2,8 goluri pe meci. La Euro 2016, au fost in total 108 (2,12 medie) Cu asemenea zile, ca 28 iunie, cand s-au marcat nu mai puțin de 14 goluri in doua meciuri (Croația - Spania 3-5 dupa prelungiri și Franța - Elveția 3-3,…

- Karim Benzema (33 de ani) a fost protagonistul a trei momente cheie in meciul dintre Franța și Elveția, din optimile de finala ale EURO 2020. AICI, totul despre Franța - Elveția Mai intai, la 1-0 pentru Elveția, cand Ricardo Rodriguez a avut șansa de a face 2-0 de la punctul cu var, atacantul lui Real…

- Aflat la final de conract cu AC Milan, Hakan Calhanoglu a ales sa evolueze la rivala rossonerilor, Inter Milano, club cu care a semnat o înțelegere pe trei ani."Hakan Calhanoglu este un nou jucator al lui Inter. Mijlocasul a semnat un contract pâna la 30 iunie 2024", a anuntat…