Spectacol pe cerul României. Văzduhul a devenit albastru în plină noapte: ”Incredibil mi s-a părut” Un fenomen spectaculos a avut loc recent pe cerul Romaniei . Vazduhul a devenit albastru in plina noapte. Care este explicația acestei imagini care se vede mai rar in zona țarii noastre. Cerul Romaniei a devenit albastru in plina noapte. Unde s-a vazut fenomenul In debut noiembrie, pe cerul Romaniei s-au putut observa imagini cu un cer roșiatic. Mai multe imagini extrem de spectaculoase au invadat pur și simplu rețelele de socializare. Cetațenii din mai multe zone ale Romaniei au postat fotografii cu aceasta aurora boreala . La o luna distanța, o parte dintre locuitorii din Romaniei au putut observa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

