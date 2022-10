Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet a Craiovei nu a avut parte de un meci prea bun la Pitești, in campionat. Formația alb-albastra a pierdut cu scorul de 79-71 și a bifat cel de-al doilea eșec in actualul sezon al LNBM. Se pare ca, deocamdata, este complicat ca echipa sa țina pasul pe doua fronturi, avand in…

- La prima participare in cupele europene, echipa masculina de baschet SCMU Craiova are o evolutie remarcabila. Miercuri seara, in Arena Hohenlohe din Ilshofen, gruparea din Banie a trecut de Crailsheim cu scorul de 73-60 si s-a instalat pe prima pozitie in grupa, cu patru puncte. La finalul duelului…

- Astazi, incepand cu orele 20:00, Sala Olimpia devine «acasa» pentru echipa celor de la CSO Voluntari, in FIBA Europe Cup! Formația unde manager este un ploieștean, Ionuț Georgescu, a ales ca meciurile de pe teren prorpiu ale echipei ilfovene sa se joace la Ploiești. ”Suntem nerabdatori sa luptam pentru…

- SCMU Craiova a facut un meci mare in fața propriilor fani, la debutul in grupele FIBA Europe Cup și a trecut de CSO Voluntari cu scorul de 70-61. A fost prima victorie a alb-albaștrilor in aceasta grupa din care mai fac parte germanii de la Merlins Crailsheim și suedezii de la Norrkoping. La finalul…

- SCMU Craiova va debuta, miercuri seara, de la ora 19.00, in grupele unei competitii europene, in speta FIBA Europe Cup. Evenimentul este cu atat mai important cu cat duelul cu Voluntari, din prima etapa, va fi primul disputat de alb-albastri in propriul fief, in Sala Polivalenta. In cadrul unei conferinte…