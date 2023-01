Stiri pe aceeasi tema

- Omagiind și pe aceasta cale Ziua Culturii Naționale, Opera Brașov care anul acesta implinește frumoasa etate de șapte decenii de la inființare, organizeaza un moment muzical deosebit. In premiera va avea loc un Recital vocal-instrumental in noul HUB inaugurat in luna decembrie 2022, numit la „Banca…

- Agatha Barsescu este considerata una dintre cele mai talentate actrițe și cea mai mare tragediana a teatrului romanesc al secolului trecut. Frumoasa bruneta l-a cucerit pana și pe imparatul Franz Josef al Austriei, primind titlul de Actrita a Curtii Imperiale. Agatha Barsescu, cea mai mare tragediana…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” a ajuns la finalul unui proiect mult dorit și, iata, implinit - Micul actor. Prin acest proiect, parte din programul WORKSHOP PRICHINDEL, ne-am propus sa ii atragem pe copii in lumea teatrului de animație, spre a deprinde arta actorului papușar și pentru a ințelege mai…

- 1 Decembrie 2022: Teatrul de Papuși „Prichindel” prezinta spectacolul Alba meleaguri de poveste – Taramul zanelor 1 Decembrie 2022: Teatrul de Papuși „Prichindel” prezinta spectacolul Alba meleaguri de poveste – Taramul zanelor Teatrul de Papuși „Prichindel”, va invita joi, 1 Decembrie 2022, orele 16:00…

- Spectacol de teatru de papuși la ”Prichindel” de 1 Decembrie. Intrarea este libera, in limita locurilor Teatrul de Papuși „Prichindel” prezinta joi, 1 Decembrie 2022, de la orele 16:00, spectacolul Alba meleaguri de poveste – Taramul zanelor. Spectacolul are loc la Sala 67 a Teatrului de Papuși Prichindel…

- Adrian Lungu Primaria Jibou a organizat astazi spectacolul „Mandria de a fi roman”, eveniment organizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Salaj și Casa de Cultura Jibou. Spectacolul și-a propus sa marcheze in avans Ziua Naționala a Romaniei. La eveniment au fost prezenți primarul orașului Jibou,…

- Muzeul Județean Satu Mare in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, va invita sa participati la conferinta dedicata implinirii a 100 de ani de la trecerea in eternitate a marelui luptator pentru drepturile nationale ale romanilor din Transilvania, parintele dr. Vasile Lucaciu…

- REȘIȚA – A doua ediție a festivalului de teatru va avea loc in perioada 18-26 noiembrie. Conform directorului Teatrului de Vest, Florin Ionescu, vor fi 11 spectacole, lansari de carți și o zi dedicata Floricai Ichim, cea care a fost președinta juriului la prima ediție a festivalului! „Participa o trupa…