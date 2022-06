Spectacol de lumină oferit de artezienele din sectorul 4 Vara și-a intrat cu adevarat in drepturi! Din fericire, pana acum am fost feriți de obositoarele zile caniculare. Dar, se pare ca nu scapam de acest calvar! Foto: Gabi Boholț In București se anunța zile de foc. Și ce pot face autoritațile ca acestea sa le resimțim cat mai suportabil? Sa instaleze corturi cu apa […] The post Spectacol de lumina oferit de artezienele din sectorul 4 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

