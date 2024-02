Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost transportata la spital, dupa ce a fost ranita duminica seara, de un panou din lemn care facea parte dintr-un decor, la Teatrul German de Stat din Timisoara, si a cazut peste victima, in timpul unui spectacol.

- Sub genericul Spontan Superstars, amatorii de muzica electronica vor avea parte de un party de neratat alaturi de Deborah De Luca, evenimentul urmand sa se desfașoare in incinta CRAFT Timișoara, vineri 9 februarie de la ora 22. Cunoscuta drept „regina muzicii techno din Napoli“, Deborah De Luca este…

- Recital educativ, spectacol de balet, seminar de lectura, tur ghidat, spectacol de stand-up comedy sau trivia night – sunt cateva dintre evenimentele la care puteți lua parte marți, 16 ianuarie.

- In 13 decembrie se implinesc 40 de ani de cand s-a stins poetul Nichita Stanescu. In memoria sa, Teatrul Național din Timișoara a programat un spectacol care-i va purta pe spectator prin universul poetic al lui Nichita Stanescu.

- Dupa ce in luna octombrie a acestui an Mircea Baniciu și Nicu Covaci au cantat pe aceeași scena in cadrul unui concert susținut la Porto Arte in Timișoara, evenimentul s-a repetat și joi seara in cadrul concertului Rock for Life, care a avut loc in parcarea UBC3 din Iulius Town. Inainte de a urca pe…

- Mai sunt 7 zile pana cand Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Sonics, EMAA, Klangphonics, unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului vor urca pe scena evenimentului „Timișoara 2023 la nesfarșit”, in Piața Unirii din Timișoara. Evenimentu

- Reprezentanții comunitații rome din Timișoara au beneficiat de 200.000 de euro din partea Spațiului Economic European prin intermediul programului RO – Cultura. Banii ajuta la prezentarea culturii rome prin diferite acțiuni culturale.

- Cea de-a treia ediție a proiectului Lost Tapes, care iși propune sa recupereze muzica pierduta a orașului Timișoara, va prilejui lansarea unui dublu – vinil care cuprinde conform inițiatorilor „franturi din rock-ul original al Timișoarei, mișcarea rock din anii ‘80 fiind o expresie a rezistenței impotriva…