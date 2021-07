Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani din Israel și-a dat mama in judecata pentru ca nu-i dadea voie sa se vaccineze impotriva COVID-19. Instanța a decis sa treaca peste voința femeii și i-a acordat tinerei dreptul de a se imuniza. Un tribunal districtual din Haifa a decis in favoarea adolescentei, astfel incat…

- Pana la data de 26 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21384 (+0) persoane confirmate, 20618 persoane vindecate, 712 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate in total 453 de teste (152 la DSP si 201 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 227092. In ultimele…

- Partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin Democrata (CDU), a castigat, duminica, alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, conform unui exit poll, relateaza presa internationala. Bbc.com noteaza ca CDU a obtinut 36 la suta din voturi, in timp ce Partidul Alternativa pentru Germania…

- Dispoziția vine de la Ministerul Sanatații, și are rolul de a crește acuratețea datelor referitoare la locurile disponibile la nivelul fiecarei unitați sanitare. Ordinul care reglementeaza procedura de raportare a paturilor ATI in platforma electronica a Ministerului Sanatații, Alerte MS, a fost modificat…

- Astfel, potrivit noilor reglementari, personalul imputernicit de catre ministrul Sanatatii din cadrul directiilor de sanatate publica județene și a municipiului București va efectua zilnic acțiuni de monitorizare și verificare a paturilor ATI COVID-19 din unitațile sanitare care trateaza pacienți COVID-19…

- Protocolul medical de tratament pentru pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 a fost revizuit complet de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatații, Ordinul cu noile prevederi fiind publicat, la...