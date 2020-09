Specialiștii îți spun care sunt afecţiunile, alimentele şi medicamentele care 'ameţesc' etilotestul Un sofer din Timisoara, cu o alcoolemie de 2,8 la mie in aerul expirat, are zero alcool in sange. Medicii spun ca diabetul si dieta saraca in carbohidrati schimba rezultatul alcoolemiei, anunța MEDIAFAX. Dan Idolu a ramas fara permis de conducere dupa ce aparatul etilotest a aratat ca bause inainte de a urca la volan. Cum nu a pus strop de bautura in gura, a cerut si un test de sange, iar rezultatul a fost negativ. Pana au fost gata analizele, barbatul a fost pieton, a platit un avocat care sa il pregateasca pentru proces si a fost aratat cu degetul ca a urcat baut la volan. „Am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

