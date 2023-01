Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ) avertizeaza asupra nor mesaje false trimise in numele Postei Romane , al unor banci sau al unor firme de curierat . Atacatorii cibernetici sustin ca, pentru livrarea unor colete, este necesara plata unei taxe suplimentare. De asemenea, incearca…

- Deși la nivelul UE se vorbește tot mai mult de inlocuirea capacitaților energiei convenționale cu fotovoltaice și eoliene, specialiștii din domeniu atrag atenția ca aceste regenerabile, foarte volatile și incerte, produc mari probleme in sistemele energetice. Fara capacitați de producție stabile, intr-un…

- Statele Unite și Germania sunt gata sa ofere un impuls semnificativ Ucrainei prin livrarea de tancuri grele de lupta. Nu sunt insa confirmari oficiale. Este de așteptat ca decizia Germaniei sa fie oficializata miercuri.

- Aproape jumatate din rețeaua electrica ucraineana ramasese, joi, nefuncționala, la o saptamana dupa ultimele bombardamente rusești asupra infrastructurii energetice a țarii – a anunțat operatorul privat DTEK, citat de agențiile internaționale de știri. „Rusia a distrus 40% din sistemul energetic al…

- Mai multe supermarketuri din Marea Britanie au introdus deja restricții la achizițiile de oua. Un mare lanț de magazine alimentare permite clienților sa cumpere cel mult doua cutii de oua. Specialiștii se așteapta și la o criza de carne pentru sarbatorile din aceasta iarna.„Este devastator. Este munca…

- Directorul Art Cologne, Daniel Hug, a avertizat activistii pentru clima sa nu vandalizeze operele ce vor fi expuse la faimosul targ de arta, programat sa se deschida saptamana viitoare in orasul din vestul Germaniei, informeaza DPA, potrivit Agerpres."La Art Cologne, picturile nu sunt protejate de geamuri…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un avertisment public omologului sau rus, Vladimir Putin, in timpul intalnirii pe care a avut-o vineri cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, in care ii cere sa nu foloseasca arme nucleare in Ucraina.