Specialistii ANA, prezenti si la festivalul Electric Castle

In perioada 19 – 22 iulie a.c., echipa Agentiei Nationale Antidrog (ANA) din Cluj va participa la festivalul ELECTRIC CASTLE, care se desfasoara la Bonțida, județul Cluj, unde va disemina informații in legatura cu serviciile oferite de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Cluj. Avand in vedere numarul extrem de mare de participanți la acest eveniment, specialistii ANA, impreuna cu voluntarii antidrog ai CPECA Cluj, vor derula pe toata durata festivalului o serie de activitați, precum: promovarea unui stil de viața sanatos; demonstrații privind efectele conducerii autovehiculelor…