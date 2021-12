Specialist IT&C: Guvernul Cîțu a lărgit sfera interceptărilor Un nou articol aparut intr-un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat largește in mod nejustificat domeniul și spectrul interceptarii comunicațiilor electronice, inclusiv a accesului la datele de trafic, date de conținut și la „conținutul comunicațiilor criptate tranzitate”, scrie Bogdan Manolea pe site-ul Asociației pentru Tehnologie și Internet. Articolul a fost adaugat la un proiect de lege pentru transpunerea directivei UE privind Codul European al Comunicațiilor, dupa ce proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat de guvernul Cițu cu 3 zile inainte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a trimis in Parlament un proiect de lege prin care largește in mod nejustificat interceptarile electronice, acuza Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI). Aceasta spune ca demersul evita orice dezbatere publica, este nedemocratic și chiar jignitor. In proiectul de lege care urmeaza sa…

- UDMR transmite ca proiectul de lege pe care l-a inițiat pentru reglementarea exploatațiilor de creștere a porcinelor vizeaza combaterea pestei porcine și „nicidecum nu interzice creșterea porcinelor in gospodarii”. Partidul spune ca forma inițiala a fost schimbata in Senat dar ca proiectul va fi modificat…

- ”Suntem o tara care, din pacate, am avut o experienta tragica a valului patru”, a declarat Nicolae Ciuca, marți seara, in Parlament, dupa depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare a Cabinetului pe care il va conduce in urmatorul an și jumatate. ”Observam ca in celelalte tari din Europa…

- ”Suntem o tara care, din pacate, am avut o experienta tragica a valului patru”, a declarat Nicolae Ciuca, marți seara, in Parlament, dupa depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare a Cabinetului pe care il va conduce in urmatorul an și jumatate. ”Observam ca in celelalte tari din Europa…

- La 15 noiembrie este marcata Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987, in amintirea tuturor celor care s-au ridicat la Brasov sa lupte pentru apararea drepturilor individuale impotriva conducerii comuniste. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, in calitate de prim for sesizat, la 2 iunie…

- Discutiile pe legea care le impune angajatilor certificatul verde se opresc. Potrivit surselor Digi24, premierul Florin Citu spune ca legea este discriminatorie pentru angajatii de la privat, deoarece include doar pentru angajații de la stat perioada de grație de 60 de zile in care persoanele se pot…

- Certificatul verde obligatoriu la locul de munca. Proiectul ajunge, astazi, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a votat impotriva, PSD va susține acum legea, cu mai multe modificari. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca certificatul verde este…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…