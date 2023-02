Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Ionescu, directorul general al INFP a explicat intr-o conferința de presa ce s-a intamplat cu faliile care au produs cutremurul de marți, precizand ca acesta a fost un „frate” al celui de luni, nu o replica a acestuia. De asemenea, acesta a spus ca „este o surpriza ca zona respectiva s-a…

- Directorul Institutului de Fizica a Pamantului: Vor fi foarte multe replici la cutremur. Este o surprinza ca zona s-a activat Constantin Ionescu, directorul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a facut marți, in timpul unei conferințe de presa mai multe precizari…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a susținut marți, 14 februarie, o conferința de presa pe tema cutremurului cu magnitudinea de 5,7 produs in județul Gorj și resimțit inclusiv in București, in care a punctat ca „pana acum nu avem victime și nu avem efecte grave. „S-a…

- Constantin Ionescu, directorul Institutului Național de Fizica a Pamantului, a spus, de la sediul MAI, ca este o surpriza și pentru specialiști valul de cutremure din Oltenia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Urmariți in direct declarațiile pe Realitatea Plus și Realitatea.net. Constantin Ionescu, directorul INFP:Luni a fost un cutremur de 5,2, cu intensitate de 5, iar pana azi au fost 16 replici, s-a produs undeva la 10 km distanța fața de vechiul cutremur un seism de 5,7.E o zona in care nu s-au produs…

- Noi cutremure au avut loc marți, 14 februarie, in Gorj (4) și in Dolj (1). Unul, de intensitate VI, cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter, s-a resimțit și la Lugoj, la fel ca cel de ieri (care a avut 5,2 grade). Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a…

- PATRU REPLICI S-AU PRODUS dupa CUTREMURUL cu magnitudinea de 5.2, produs in OLTENIA, GORJ ce a avut loc la ora 16:58:08 (ora Romaniei), la adancimea de 16.5 km. PRIMA REPLICA In ziua de 13.02.2023, 17:13:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.4, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dupa-amiaza in județul Gorj. In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu,…