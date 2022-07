SPECIAL! La Căianu Mic zeci de umbrele multicolore asigură umbra în părculețul comunei Zeci de umbrele multicolore asigura umbra in parculețul din centrul comunei Caianu Mic. Primarul Paul Știr spune ca a vazut ideea implementata in mai multe orașe și-a decis sa o aduca tocmai la Caianu Mic. Parculețul din centrul comunei Caianu Mic s-a transformat intr-o pata de culoare. Primaria a comandat mobilier urban nou și a decis sa ii dea puțina personalitate cu ajutorul unor umbrele multicolore. Zeci de umbrele multicolore asigura umbra in parculeț. Primarul Paul Știr spune ca a vazut ideea in mai multe orașe din țara și a decis sa o implementeze și in comuna pe care o pastorește. „Am… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

