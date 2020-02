Spațiul de joacă din Florești prinde contur. Parc de 15.000 mp în locul fostului poligon militar Potrivit edilului – suspendat din toate funcțiile pe care le avea în PNL în urma condamnarii la închisoare pentru abuz în funcție – aleile sunt &"aproape terminate&", iluminatul este instalat, iar acum se lucreaza &"din plin&" la pavajul zonei de scena și cea adiacenta, precum și la realizarea minitribunelor. Suprafața totala a parcului va fi de 15.760 mp, iar suprafața aparatelor de joaca va fi de 965 mp. De asemenea, va exista o suprafața de spații verzi amenajate în cuantum de 5.390 mp. Nu vor fi taiați sau afectați arborii… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

