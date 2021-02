Spaţiu memorial dedicat DJ-ului suedez Avicii Un spatiu memorial dedicat DJ-ului suedez Avicii, decedat in 2018 la varsta de 28 de ani, ar putea fi amenajat in orasul Stockholm, potrivit unui anunt facut joi de politicienii locali, potrivit www.youredm.com . Situl memorial va fi un spatiu in care vizitatorii vor putea sa se odihneasca pentru o vreme si sa mediteze pentru a-si regasi linistea si pacea sufleteasca. De asemenea, noul spatiu „va aduce un omagiu acelora care ne-au parasit mult prea devreme din cauza afectiunilor mintale”, a declarat Andrea Hedin, presedinta consiliului local din districtul Ostermalm, care urmeaza sa avizeze proiectul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

