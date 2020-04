Stiri pe aceeasi tema

- ‘Spartacus Idolu Fetelor’, așa cum s-a autointitulat pe Facebook tanarul care a pornit ‘revoluția’ de Paște din cartierul Rahova, și-a cerut scuze, tot prin intermediul rețelei de socializare, dupa o noapte petrecuta in arest. Barbatul a fost cel care a inceput scandalul din cartierul Rahova, de noaptea…

- Momentul socant a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Soferul, un barbat de 65 de ani, se indrepta dinspre Lugoj spre Timisoara, duminica, de Paste si nu a incetinit in apropierea unui sens giratoriu, scrie Press Alert. Masina a zburat peste sensul giratoriu,…

- Ministerul Sanatații din Romania a anunțat pe pagina sa de Facebook inca 7 decese de pe urma infectarii cu coronavirusul COVID-19, unele persoane fiind moarte de cateva zile, insa rezultatele testelor fiind cunoscute abia sambata.

- ”Noapte buna și ne vedem in saptamana a doua”, a scris Simona Halep pe contul sau de Facebook. Simona Halep a declarat, sambata, dupa victoria reusita in fata Iuliei Putinteva, in turul al treilea al Australian Open, ca este foarte fericita ca a acces in a doua saptamana a competitiei.…

- Fostul ministru, Ana Birchall, in timpul mandatului careia ministerul Justitiei a reusit extradarea lui Radu Mazare, fugit in Madagascar, a ironiozat pe Facebook incercarile acestuia de a scapa de arest. Curtea Suprema a respins joi cererea depusa de fostul primar prin care ataca actul de extradare.

- Ancheta din cazul Caracal pare sa iși fi pus amprenta pana și pe Gheorghe Dinca. Potrivit noilor dezvaluiri, principalul suspect in cazul ororilor a vrut sa se sinucida de nu mai puțin de patru ori, in arest.