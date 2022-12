Spargere ciudată la sediul CJ Galați. Hoții au cotrobăit prin birouri dar n-au furat nimic Pentru a doua oara in ultima luna de zile, a avut loc o spargere la o instituție publica din Galați, ambele spargeri avand in comun faptul ca hoțul sau hoții nu au vizat casieriile, la care puteau spera sa gaseasca ceva bani, mulțumindu-se sa sa caute bani sau obiecte de valoare prin birourile funcționarilor. Marți, in prima zi lucratoare de dupa minivacanța de Craciun, ingrijitoarea care la ora 6.00 a inceput curațenia intr-una din cladirile sediului Consiliului Județean (CJ) Galați a observat ca birourile erau devastate, foarte multe hartii fiind aruncate pe jos. Femeia a sesizat agentul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza cercetari la sediul Consiliului Judetean Galati, in urma unei sesizari primite marti dimineata ca mai multe birouri au usile deschise, iar bunurile din interior sunt ravasite, a informat IPJ Galati. Potrivit sursei citate, marti, la ora 06:00, Sectia 1 Politie Galati a fost sesizata…

- La data de 27 decembrie 2022, la ora 06:00, Sectia 1 Politie Galati a fost sesizata telefonic, de un agent de paza al unei firme de profil din municipiul Galati, cu privire la faptul ca, la obiectivul pe care il are in paza, respectiv Consiliul Judetean Galati, a constatat ca mai multe birouri au usile…

- „La data de 27 decembrie 2022, la ora 06:00, Secția 1 Poliție Galați a fost sesizata telefonic, de un agent de paza al unei firme de profil din municipiul Galați, cu privire la faptul ca, la obiectivul pe care il are in paza, respectiv Consiliul Județean Galați, a constatat ca mai multe birouri au ușile…

- Finalul anului aduce o veste importanta pentru buzoieni: secția de neurologie a Spitalului Județean de Urgența Buzau a fost complet renovata și modernizata cu fonduri de la Consiliul Județean Buzau. „Este o mare bucurie ca acum, inainte de Craciun, pacienții internați in secția neurologie sa poata benefica…

- Politistii de la Sectia 3 incearca sa gaseasca o persoana sau persoanele care au taiat cauciucurile unui autoturism parcat pe bulevardul Decebal din Craiova. Proprietara masinii sustine ca masina era parcata regulamentar, dar si ca are montata o camera video. „Mulțumesc pentru cadoul de Craciun! Cred…

- O femeie in varsta de 27 de ani, care a devenit mama la varsta de 15 ani, a fost retinuta de catre politistii argeseni sub acuzatia ca si-a abuzat, in mod repetat, fiul. Ea este suspectata ca, dupa ce initial si-a abandonat copilul, lasandu-l in grija autoritatilor, cativa ani mai tarziu a decis sa…

- Un barbat din Galati a fost retinut de politisti dupa ce a uitat intr-un autobuz o sacosa cu doua pistoale neletale, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata, prin apelul unic de urgenta 112, despre faptul ca soferul…

- Potrivit IPJ Galați, luni, 3 octombrie 2022, la ora 09:30, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata de administratorul unei societați comerciale, un barbat de 29 ani, din Galați, ca, in perioada 30 septembrie – 03 octombrie, persoane necunoscute ar fi sustras din interiorul punctului de lucru al societații…