Spărgători de maşini, filmaţi în acţiune Judecatorii craioveni au dispus, vineri, arestarea preventiva a doi tineri acuzati de comiterea infractiunii de furt calificat. La inceputul lunii, cei doi ar fi furat diverse sume de bani din trei autovehicule stationate pe strada Ulmului din Craiova. Si asta in prezenta mai multor persoane, care munceau la un imobil din zona. Furtul a fost filmat de o camera de supraveghere din apropiere. Potrivit oamenilor legii, cei doi tineri, de 17 si 18 ani, au fost retinuti in cursul zilei de joi. Politistii doljeni spun ca suspectii au furat sume de bani din trei autovehicule. „In ziua de 2 octombrie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

