- Spaniolul Dani Olmo este fotbalistul care a trimis cele mai multe suturi, 21, la EURO 2020, unde nationala tarii sale s-a oprit in semifinale, informeaza statisticianul Opta, citat de L'Equipe. Dani Olmo, care a disputat 379 de minute la EURO 2020, a trimis 7 suturi pe poarta, 7 in afara spatiului…

- Mihaela Buzarnescu s-a oprit in semifinale la Bastad. Sportiva noastra nu a reusit sa treaca de iberica Parrizas-Diaz, in fata careia a cedat clar, scor 3-6, 4-6. Jucatoarea din Spania a fost mai buna la toate capitolele, in timp ce Mihaela nu a stat bine deloc la retur. Meciul a debutat excelent pentru…

- Fotbalistul Sergio Busquets crede ca EURO 2020 va fi ultimul sau Campionat European, dar nu s-a hotarat daca va mai juca pentru nationala Spaniei dupa aceasta competitie, scrie DPA. Campion mondial in 2010 si european in 2012 cu La Roja, mijlocasul Barcelonei spera sa castige un nou trofeu…

- Didier Deschamps, din 2012 pe banca Franței, cu finala la Euro 2016 și titlu la CM 2018, mai are contract pana pe 31 decembrie 2022, dupa Mondialul din Qatar. L'Equipe susține ca viitorul sau imediat nu e in pericol. Totuși, președintele federației, Noel Le Graet (80 de ani in decembrie), nu a confirmat…

- Italia impresioneaza la aceasta ediție de Campionat European. Cu 3 victorii din tot atatea meciuri și fara gol primit, echipa lui Roberto Mancini este una dintre principalele candidate la trofeu. Dupa o serie impresionanta de 11 victorii la rand fara gol primit, Italia se pregatește sa scrie istorie…

- Karim Benzema, atacantul lui Real Madrid, care nu a mai fost convocat de mai bine de cinci ani la nationala Frantei, va fi in lotul de 26 de jucatori pentru EURO 2020 ce va fi anuntat marti seara de selectionerul Didier Deschamps, scrie ziarul Le Parisien, citat de France Football. Luni seara, L'Equipe…

- Romania a pierdut calificarea la Campionatul European, dupa ce a obtinut doar trei victorii intr-o grupa cu Slovacia, Elvetia si Albania. Acest rezultat nesatisfacator se pare ca i-a fost „fatal“ selectionerului Dan Pascu, care nu va mai ramane sub tricolor. La turneul de la Ploiesti, Danut Pascu s-a…

- Fotbalistul brazilian Neymar si-a facut cunoscuta intentia de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara. Starul cariocas asteapta raspunsul clubului sau, Paris Saint-Germain, care nu este obligat sa-l elibereze, informeaza cotidianul L’Equipe, citat de Agerpres . Conform unei informatii…